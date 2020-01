COSE DELL’ALTRO MONDO: Coronavirus, l’allerta in Friuli VG

Il “Coronavirus” inizia a far paura. Si parla di trasmissione da pipistrelli a serpenti e infine a uomo, ma anche su questo ancora c’è incertezza. Intanto l’allarme cresce visto che il virus sembra potersi trasmettere anche da portatori sani.

Così come riporta Rainews, sull’infezione da coronavirus partita dalla Cina, i servizi di prevenzione sono già allertati e verrà organizzato un dispositivo sanitario di sicurezza per verificare e prendere in carico eventuali casi sospetti o conclamati di infezione.

Ne hanno parlato sabato 25 gennaio a Roma i rappresentanti delle autorità sanitarie di tutte le regioni italiane, in una riunione convocata dal ministro Speranza.

L’assessore alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, ha convocato per lunedì 27 gennaio una riunione cui parteciperanno tutti i servizi e le strutture che verranno coinvolte nel sistema di monitoraggio per stabilire un modello operativo da sottoporre, il giorno stesso, al ministero.

Riccardi spiega che la rete di controllo coinvolgerà dai medici di base alle strutture ospedaliere, senza escludere i presìdi medici nei porti e nell’aeroporto.

L’obiettivo è quello di controllare la situazione, senza creare inutili situazioni di allarme.