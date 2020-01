COSE DELL’ALTRO MONDO: Gallerie, nessun problema strutturale in Friuli

Dopo le problematiche emerse dal MIT sulle gallerie autostradali italiane ecco la situazione in Friuli: se in Italia ci sono 200 gallerie quanto meno da monitorare, il Nord est vede sotto osservazione la A23, i 70 km di competenza di autostrade per l’Italia. L’allarme è stato lanciato dal consiglio superiore dei lavori pubblici, organo tecnico del ministero delle infrastrutture, due mesi prima del crollo lo scorso dicembre in liguria della galleria Bertè sulla A 26.

L’ufficio stampa di Autostrade – contattato dalla Rai – spiega che per 3 gallerie della A23, di lunghezza superiore ai 500 metri, come per le altre citate dal dossier – non si tratta di problemi di sicurezza strutturale ma di mancati adeguamenti alla direttiva europea in caso di incendio. Lavori iniziati ma non ancora conclusi entro i tempi dettati da Bruxelles, aprile 2019.

Per quanto riguarda le gallerie friulane nello specifico i lavori sono in fase avanzata. Fatta la ventilazione, ora sono alla fase di impiantistica idraulica. In caso di incendio i mezzi dei vigili del fuoco non avranno più bisogno di cisterna potranno attaccarsi direttamente all’impianto idraulico per rifornirsi di acqua. entro il 2020 i lavori – assicura la società -saranno terminati.

Ma se sul fronte lavori pare esserci il contributo, per chi attraversa l’autostrada c’è il caro tariffa, la più cara della regione, 7 euro e 60 il pedaggio Udine Tarvisio. Forse anche su questo si dovrebbe discutere.