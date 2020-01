Un breve post su Facebook per non dimenticare e non far dimenticare. Giulio Regeni (morto il 3 febbraio 2016 in un omicidio ancora avvolto dal mistero e dall’impossibilità dio indagare a fondo) è stato ricordato da sua mamma con un post su Facebook: “Caro Giulio,oggi avresti compiuto 32 anni ma ci sono persone che non rispettano la vita degli altri…non rispettano i diritti umani…e tu lo sai molto bene, purtroppo.La mamma”