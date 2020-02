COSE DELL’ALTRO MONDO Virus: fuga turistica dal Friuli. E lo sport rinvia le gare

E’ allarme virus in Friuli, ma ricordiamo sempre che è ingiustificato assaltare supermercati e farmacie perché il panico riuscirebbe nell’intento di creare un virus ancora più preoccupante. E soprattutto questo atteggiamento rischia di far aumentare i prezzi. Il vero problema del cornavirus non sarà l’epidemia (alta virulenza ma bassissima mortalità), ma piuttosto la ripercussione economica.

Come riporta Rainews FVG le disdette fatte finora sono decise dall’alto direttamente dai tour operator, spiega Gabriella Chersi, agente di viaggio a Trieste. Ma sottolinea quel finora. Tra i clienti c’è chi si è visto cancellare il viaggio magari sognato da tanto tempo.

Ma come vanno i numeri dei viaggiatori in entrata in Friuli Venezia Giulia? A Trieste si registrano centinaia di pernottamenti cancellati, dice Guerrino Lanci, presidente di Federalberghi. Hanno disdetto un gruppo di operatori portuali cinesi e le nazionali di pallanuoto femminile di Cina e Thailandia. E anche una scolaresca italiana. A Udine il Far East Film Festival di fine aprile conterà meno stanze occupate per l’assenza degli asiatici, dice Paola Schneider di Federalberghi regionale. E a Trieste Alex Benvenuti, titolare di tre grandi alberghi in città ha registrato la prima disdetta a causa dei casi riscontrati nel vicino Veneto.

Sul fronte sportivo, partite rinviate a data da destinarsi per il campionato di B1 di volley femminile, dove militano GTN Volleybas Udine e Maniago, e per il girone B della B2.

Nel calcio, invece, la Triestina ha deciso di far rientrare a Trieste la propria formazione degli Esordienti che doveva giocare a Padova. In serie C sospesa solo la partita del Piacenza, la Triestina giocherà regolarmente domenica a Ravenna