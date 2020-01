COSE DELL’ALTRO MONO Negativi i sospetti di Cornavirus in Friuli

Nessun allarmismo, solo attenzione. Non serve farsi prendere dal panico per una influenza “strana”, ma ancora molto contenuta. Intanto come riporta Rainews sono tutti negativi i quattro casi sospetti di coronavirus segnalati in Friuli Venezia Giulia negli ultimi giorni, (due a Trieste e due a Udine). Lo ha confermato l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi

L’ultimo caso, un friulano, si è presentato spontaneamente ieri (martedì 28 Gennaio 2020) al pronto soccorso dell’ospedale di Udine di rientro da Wuhan, l’epicentro dell’epidemia. Per lui , ancora ricoverato in isolamento, nel reparto di infettivologia dello stesso ospedale, sono scattati e sono ancora in corso i controlli di routine previsti per escludere il contagio.

Domenica a presentarsi sempre al pronto soccorso udinese era stato un cinese di rientro dal suo Paese che voleva accertarsi di non aver contratto il temuto virus. L’uomo è stato già dimesso. Proprio in queste ore la Regione sta approntando un percorso di screening di quanti sono rientrati dal paese asiatico e vogliono sottoporsi ad accertamenti.

Strettissimo il riserbo dei sanitari sul tema, come da disposizioni del Ministero della Salute, che sta cercando in questo modo di arginare la psicosi da virus che nonostante le rassicurazioni si sta diffondendo anche in Friuli Venezia Giulia come conferma l’aumento di telefonate per richiesta di informazioni giunte in questi giorni al reparto di infettivologia dell’ospedale di Udine; poche e sporadiche quelle invece che si segnalano giunte finora al 112 potenziato apposta per l’emergenza. (Fonte Rainews)