“Cristiano Ronaldo è stanco di lei”. La separazione è a un passo!

Il fuoriclasse portoghese non è felice in Arabia e il problema sarebbe legato al rapporto con Georgina: la separazione è sempre più probabile

Tira una brutta aria in casa Cristiano Ronaldo. Il trasferimento in Arabia Saudita avrebbe cambiato drasticamente le abitudini nella casa di CR7 e il rapporto tra lui e Georgina Rodriguez sarebbe ai minimi termini. A tal punto che, in questi giorni, si parla con insistenza di una possibile separazione.

Una separazione che, al momento, non sarebbe arrivata per motivi solamente di marketing. A svelare questo retroscena il giornalista Leo Caeiro nel corso della trasmissione di gossip Noite das Estrelas sulla rete portoghese CMTV. "Cristiano non è felice. Georgina passa la giornata chiusa in un centro commerciale a Riyadh e questo è uno dei motivi per cui il calciatore inizia a trovare questa storia poco divertente"

"Georgina non fa altro che spendere e spendere e, cosa peggiore di tutti, pensa di essere all'altezza degli standard di Ronaldo. E questo a lui non piace. Non stanno bene ed è probabile che si separino. La realtà è che Cristiano Ronaldo è stufo di lei. Questa è la realtà. Continuo a dire che non ci saranno matrimoni. Stanno insieme per questioni di marketing"

Una situazione che sarebbe insostenibile e attenzione a quelli che potrebbero essere gli sviluppi nelle prossime settimane. Ricordiamo che Cristiano Ronaldo si è trasferito in Arabia a gennaio dove con la maglia dell'Al Nassr sta giocando con un buon rendimento. Non è da escludere, per provare a recuperare il rapporto in famiglia, anche un possibile ritorno in Europa per interrompere questa routine.