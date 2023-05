Dani Alves, accuse di stupro: “Mi diceva che ero la sua piccola pu***na”

Il racconto shock della ragazza che ha accusato di stupro l'ex difensore di Barcellona e Juventus è andato in onda ieri in Spagna

È nei guai l'ex terzino di Barcellona e Juventus Dani Alves. Il difensore brasiliano infatti è in carcere dallo scorso 20 gennaio dopo le accuse di stupro di una giovane ragazza spagnola. L'ex bianconero rimarrà in carcere dopo che il giudice ha respinto la richiesta di rilascio avanzata dagli avvocati dell'ex giocatore, attualmente nel detenuto nel carcere Brians 2 di Barcellona.

L'accusa di violenza sessuale risale al 30 dicembre, dopo una notte passata in discoteca dallo stesso Dani Alves. Nel corso della trasmissione El Programa de Ana Rosa, trasmissione che va in onda su Telecinco in Spagna, è stato diffuso un audio in cui parla la vittima di Dani Alves. Questo il suo racconto a uno degli agenti dei Mossos d'Esquadra: