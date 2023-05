El Salvador, notte di tragedia sul campo da calcio: nella calca muoiono 12 persone

Una partita sentita che si è trasformata in una vera e propria tragedia. È quanto successo nella notte allo stadio Cuscatlàn di El Salvador per la sfida tra Alianza e FAS, valida per la 23esima giornata di campionato. “In via preliminare...

Una partita sentita che si è trasformata in una vera e propria tragedia. È quanto successo nella notte allo stadio Cuscatlàn di El Salvador per la sfida tra Alianza e FAS, valida per la 23esima giornata di campionato. "In via preliminare abbiamo un bilancio di dodici vittime, nove delle quali sono qui allo stadio e altre tre, che ci sono state comunicate, si trovano in diversi ospedali".

Questo il report ufficiale delle autorità per raccontare quanto successo nella notte. "Il calcio salvadoregno è in lutto - ha detto il Direttore della Polizia Civile Nazionale - C’era una calca di tifosi che cercavano di entrare per assistere alla partita tra Alianza e FAS".

A quanto pare sono almeno 500 le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche dopo la calca che si è verificata durante la gara. La partita poi è stata sospesa con i servizi di emergenza che evacuavano le persone in un'operazione che ha richiesto anche la presenza di poliziotti e militari.