Elisabetta Canalis sempre più in forma: le immagini con il nuovo compagno!

Prossima ai 45 anni ma con un fisico da far invidia a tutta Italia. È sempre più in forma Elisabetta Canalis, showgirl sarda classe 1978 da sempre al centro del gossip nostrano. Le ultime notizie parlano della sua nuova relazione , che sarebbe arrivata dopo la separazione dal marito Brian Perri, con cui è stata insieme per circa nove anni e dal quale ha avuto la figlia Skyler Eva.

Dopo la separazione la showgirl è stata fuori per un po' dalle cronache di gossip, ma in queste ore si parla con insistenza della sua nuova fiamma. Stiamo parlando di Georgian Cimpeanu, il suo allenatore di MMA che a quanto pare sembra essere il suo nuovo compagno. A confermare questa voce ci sarebbero alcune foto che riprendono proprio i due passeggiare mano nella mano. Tra il gossip e il lavoro sui social dove è sempre più in forma, la Canalis non si ferma ed è al centro delle voci delle cronache rosa.