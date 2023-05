Emilia Romagna, bufera su un ex GF: “Sfrutta la tragedia per fare sponsor”

Tutti gli occhi d'Italia sono puntati sull'Emilia Romagna. La tragedia di questi giorni ha evidenziato, ancora una volta, quanto il nostro paese sia in grande difficoltà. L'alluvione ha colpito specialmente la Romagna portando a tredici morti e migliaia di sfollati . Non tutti, però, sembrano in grado di capire il dolore delle persone e a rispettare le difficoltà delle persone romagnole.

E sorprende che c'è chi provi a "sfruttare questa tragedia per farsi pubblicità". Specialmente se si tratta di un emiliano. Parliamo dell'ex Gieffino Luca Onestini. Nato in provincia di Bologna, l'influencer è finito nella bufera per quanto detto in una storia su Instagram in queste ultime ore.