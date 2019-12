Ente Friuli nel Mondo: Bon An gnûf a ducj i Furlans in dut il mont!

Gli auguri dell’Ente Friuli nel Mondo a tutti i Furlans.

A chi è lontano per lavoro, per seguire un amore, per studio o per passione, per rincorrere un sogno, per cercare un futuro migliore, per spirito di avventura. Buon anno a chi è partito tanti anni fa e non è ancora mai ritornato, a chi con orgoglio ha portato in Friuli figli e nipoti e a chi, nonostante gli anni e la fatica, ogni anno torna a respirare la propria terra. Buon anno ai giovani che tornano a riscoprire la cultura e la lingua dei nonni e poi ritornano con gli amici perchè questa terra è troppo bella. E buon anno a tutti i nostri amici di Fogolârs e Fameis Furlanis, tradizionali o 2.0, storiche o appena nate, che con passione si fanno promotori della cultura friulana riscoprendo e rafforzando i legami.

Buon anno a chi è tornato in Friuli per rimanere ma continuerá a vivere sempre la nostalgia dell’emigrante. Buon anno a chi è rimasto qui e aspetta che qualcuno torni.

Buon anno a tutti coloro che pensando al Friuli hanno un piccolo sussulto del cuore. Sereno 2016 a tutti.

