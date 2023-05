Focolaio ad Amici, salta la registrazione: “Annullata a data da destinarsi”

Sarebbero ben quattro allievi e dieci tecnici i positivi registrati, un numero importante che obbliga la produzione a cambiare i piani. Piani che, per ora, non sono stati rivelati. Quel che è certo è che giovedì non verrà fatta la registrazione della semifinale. Da qui poi bisognerà capire quando verrà fatta la registrazione, cercando di rispettare i tempi che prevedono la finale per sabato 13 maggio.