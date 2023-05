Hasbulla in carcere: ecco il video dell’arresto del noto personaggio social

La star del web è stata arrestata nei giorni scorsi in Daghestan per delle celebrazioni nuziali troppo spericolate

Ha fatto molto rumore, specialmente sui social, l'arresto nei giorni scorsi del noto influencer Hasbulla. La star del web è rimasto in carcere per alcune ore, prima di essere messo agli arresti domiciliari. Insieme ad alcuni suoi amici e parte del suo entourage nei giorni scorsi hanno deciso bene di bloccare il traffico in Daghstain nella Federazione russa.

Da qui l'arresto, con tanto di video pubblicato su Telegram dal Ministro dell'Interno: "Il modo in cui nel Daghestan si festeggiano gli addii al celibato sono famosi. In assenza di altre forme di intrattenimento, questa opzione primitiva rimane estremamente popolare. Bloccano le strade, sgommano, sbattono le auto una contro l'altra. Tutte cose che non hanno nulla a che fare con le celebrazioni nuziali"

Lo stesso Hasbulla ha poi chiesto scusa sui social per l'accaduto. La star del web non era alla guida, ma era comunque lì con i suoi amici per la realizzazione di alcuni video. Video che, ovviamente, dopo quanto accaduto non saranno pubblicati. Hasbulla comunque è tornato in libertà e può tornare a pubblicare sui social.