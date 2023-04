Scoppia il caso, la moglie di Lucas Hernandez alla Buccino:”Basta, te lo regalo”

La moglie del terzino del Bayern Monaco su Instagram ha accusato i due di portare avanti una relazione ed è scoppiato il caso

Ha del clamoroso quanto sta succedendo in queste ore sui social. Protagonisti sono Lucas Hernandez, sua moglie Amelia de la Osa Lorente e... Cristina Buccino. A far scoppiare il caso è stata la moglie del difensore francese del Bayern Monaco con una storia su Instagram dove attacca il marito (ormai ex?) e la showgirl italiana, colpevole di essere l'amante del francese.

"Ora puoi smettere di fare il doppio gioco, Lucas Hernandez. Te lo regalo, Cristina Buccino. Non dimenticare che hai DUE figli che non vieni a vedere". La durissima accusa della spagnola, resa pubblica proprio sul suo profilo Instagram che arriva nel giorno in cui Lucas Hernandez era a Milano ad assistere alla partita del fratello Theo a San Siro contro il Lecce.

Un'accusa forte che non ha ricevuto risposta né dalla Buccino né tantomeno dal calciatore, con cui i rapporti non sempre sono stati idilliaci. La coppia si è sposata a Las Vegas nel 2017, in un periodo in cui vigeva un ordine restrittivo per entrambi dopo una rissa da cui erano scaturite reciproche accuse di violenza domestica.

Evidentemente però il rapporto si è logorato a tal punto da portare la moglie di Lucas Hernandez a pubblicare tutto sui social, certa ormai del tradimento del francese. Ricordiamo che la Buccino in passato è stata accostata anche a un altro calciatore, ovvero Cristiano Ronaldo anche se parliamo ormai di quasi sette anni fa.