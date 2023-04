Ilary Blasi, che bordate all’ex marito Totti: lo ha detto in diretta tv!

La conduttrice de L'Isola dei Famosi ha aperto la nuova edizione con delle vere e proprie bordate verso l'ex marito

È iniziata con il botto la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, in onda lunedì sera in diretta su Canale 5. I numeri del reality show condotto da Ilary Blasi sono importanti, come testimoniano i quasi 3 milioni di spettatori medi con il 23,3% di share. Tra le principali motivazioni per seguire la prima puntata proprio l'apertura, con la presentazione della stessa Ilary.

L'ex moglie di Francesco Totti non ha disatteso le aspettative, lanciando più di qualche frecciata all'ex marito. A cominciare dalla primissima frase con cui ha aperto questa nuova edizione de L'Isola dei Famosi: "Esattamente un anno che non ci vediamo, vi avevo lasciato dicendo: "Tutto può cambiare". Effettivamente tante cose sono cambiate. Come sapete un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco non c'è più..."

L'aggiunta finale "ovviamente mi riferisco a Nicola Savino" ha fatto sorridere le persone presenti in studio, ma il riferimento al "Pupone" era piuttosto chiaro. Durante la puntata non sono mancati anche riferimenti alla sua attuale relazione con il tedesco Bastian Muller. Le provocazioni sono arrivate direttamente da Vladimir Luxuria, che insieme ad Enrico Papi accompagnano la Blasi in conduzione.

Luxuria ha salutato tutti in tedesco, con la pronta risposta della Blasi "non conosco una parola di tedesco", siparietto che si è chiuso con "pensavo parlassi la lingua dell'amore" detto da Luxuria. Ricordiamo che in queste ore poi è arrivata la decisione del giudice relativamente alla separazione tra Ilary e lo stesso Totti.

Alla Blasi un assegno da 12.500 euro al mese, la villa all'Eur e l'affidamento dei bambini. Una sentenza che, a quanto pare, ha scontentato la presentatrice de L'Isola dei Famosi e lo stesso Totti. Ci si aspettava, da parte di entrambi, un qualcosa di diverso. La decisione della giudice Simona Rossi però è stata presa e adesso ognuno andrà avanti per la propria strada.