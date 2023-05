Isola dei Famosi, duro scontro tra Ilary e Cecchi Paone: cosa è successo in diretta

Da qui la richiesta di Cecchi Paone di abbandonare l'isola qualora il suo compagno non avesse potuto proseguire il programma . Una richiesta che è stata subito respinta da Ilary Blasi, che ha ricordato al giornalista come abbia firmato un contratto che deve rispettare. Il tutto avvenuto in diretta e con toni anche piuttosto duri, toni smorzati solamente in parte.

Una situazione che, comunque, non si è ancora chiarita visto che le condizioni fisiche di Simone Antolini non sono ancora chiare. La partecipazione del compagno di Cecchi Paone è ancora in dubbio, quindi bisognerà capire quale sarà la decisione del giornalista. In ogni caso, registriamo ancora una volta un caso di nervosismo all'interno del programma che è partito con non poche tensioni.