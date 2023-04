Lite prima di Napoli-Salernitana, c’è un uomo accoltellato: ecco perché

Una festa solo rimandata dove, però, ci sono state anche situazioni complicate. Come testimonia la ferita riportata da un 38enne, che quest'oggi è stato ricoverato all'ospedale San Paolo. Una semplice lite per la viabilità è sfociata in una feroce discussione, conclusasi con una coltellata. Ad aggredire l'uomo, come riportano diverse fonti, sarebbe stato un automobilista che non riusciva a passare.