Maltempo, ancora allerta rossa e arancione: sei regioni a rischio per domani

Non si fermano le perturbazioni in Italia e scatta l'allerta rossa e arancione per sei regioni per la giornata di domani

Non si fermano le perturbazioni in queste ore in Italia e non ci sono buone notizie anche per domani. Dopo qualche ora di tregua infatti per domani le previsioni sono tutt'altro che buone, con una nuova perturbazione pronta ad abbattersi sulla nostra penisola. Sono previsti infatti diversi temporali soprattutto sulle regioni del Nord, con tanta pioggia e un crollo importante delle temperature.

Tutto questo ha portato la Protezione Civile a valutare le varie condizioni e, come si legge sul sito ufficiale, per domani ci sarà allerta meteo rossa e arancione per rischio idraulico, idrogeologico e temporali per ben sei regioni. Oltre all'Emilia-Romagna, sono in allerta anche Abruzzo, Lazio, Lombardia, Umbria e Toscana.

Come si evince da queste allerte il rischio maggiore è nel centro-italia, dove sono previsti diversi fenomeni temporaleschi specialmente nel pomeriggio. Ciò che preoccupa però è la situazione in Emilia-Romagna, dove si continua a portare via il fango dalle strade e dalle case.