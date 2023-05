Clamorosa novità sull’orsa JJ4: “Non è stata lei ad uccidere Andrea Papi” e scoppia il caos a Trento

"È stato un orso maschio a uccidere Andrea Papi. Non solo non è stata l’orsa JJ4 ma, come ampiamente ipotizzabile, nessuna aggressione o peggio. Non ci sono segni di consumo, né di asportazione di organi e le ferite non sono quelle finalizzate all'eliminazione dell'avversario. La reazione è quella di un tentativo protratto di dissuasione sulla vittima, non è né un attacco deliberato né una predazione e anzi l'orso avrebbe cercato di allontanare il ragazzo"