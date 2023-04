Orsa JJ4, Cruciani sbotta in diretta: “Questa cosa è assurda!”

In questi giorni si sta parlando dell'abbattimento o meno dell'orsa, dopo che il TAR ha bloccato l'ordinanza emessa dalla Presidenza della Provincia autonoma di Trento . Per la sicurezza pubblica si è deciso di abbattere l'orsa, anche se poi l'intervento del TAR ha bloccato tutto fino al prossimo 11 maggio.

"Un'autorità, può piacere o no, decide che vanno abbattuti tre orsi sui 100 e passa che ci sono in Italia e arriva il TAR che sospende l'ordinanza. Non mi interessa alcuna motivazione, perché non esistono motivazioni. I motivi sono solamente politici. Io non sono per l'abbattimento degli orsi, ma se un'autorità decide di farlo che si proceda. Senza alcuna rottura di palle del TAR"