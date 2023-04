“Sei una pescivendola” e scoppia la polemica a L’Isola dei Famosi!

Lite furibonda nella notte in Honduras con protagonisti Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo, nata per la presenza di un serpente

È scoppiata la prima polemica sulle spiagge dell'Honduras, dove da pochi giorni sono arrivati i naufraghi della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Giusto pochi giorni per conoscersi ed ecco già le prime polemiche, avvenute di notte e che hanno visto protagonisti Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo .

Il giornalista classe 1961 e l'attrice classe 1969 hanno avuto una forte discussione di notte, tutta dovuta all'apparizione di un boa rosa. Il serpente ha fatto spaventare Corinne Clery, altra naufraga di questa edizione. Cecchi Paone ha provato a minimizzare la presenza del boa rosa , a detta sua innocuo. Di ben altro avviso la Caldonazzo, che non voleva lasciare da sola la Clery decisamente spaventata.

“Il serpente ha bisogno del calore della roccia, se dormi più lontano, rivolta così, non ti farà niente. Esiste una cosa che si chiama scienza, so quello che faccio”. E da lì è arrivata la risposta della Caldonazzo, che invece diceva alla Clery di allontanarsi. Fino a quando Cecchi Paone non ha alzato ulteriormente i toni, andando decisamente fuori dal contesto del gioco.