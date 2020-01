QUI FRIULI: Barcis verso una nuova vita

Il Lago di Barcis è uno dei più belli delle montagne del Friuli, eppure non riesce ancora a essere riconosciuto come meta turistica di primo livello. Per sopperire a questa carenza e per risolvere soprattutto le criticità legate al progressivo interrimento del lago di Barcis, attraverso un percorso di progettazione partecipata e condivisa con i Comuni della Valcellina, per individuare soluzioni di medio lungo termine.

L’obiettivo è previsto da una delibera approvata dalla Giunta regionale e con cui prende il via la fase progettuale propedeutica all’avvio delle opere da realizzare.

Primo passaggio: lo sghiaiamento del lago, con l’asportazione di circa 160 mila metri cubi di materiale alluvionale entro 10 mesi.

La seconda fase sarà dedicata alla sistemazione della Val Cimoliana, e in particolare della zona industriale di Pinedo attraverso l’utilizzo della ghiaia estratta dal lago (circa 600 mila metri cubi).

Nella terza e ultima fase si lavorerà per giungere allo sghiaiamento definitivo del bacino anche attraverso la realizzazione di infrastrutture specifiche.

Quindi largo alle iniziative per far sì che Barcis abbia la visibilità che merita.