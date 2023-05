Incredibile in Romagna: sciacalli si fingono soccorritori e svaligiano una casa

Non finiscono mai di stupire le operazioni vergognose degli sciacalli. Sempre attivi in ogni emergenza, hanno colpito anche in questo caso. L’obiettivo le case alluvionate in Emilia-Romagna, nel dettaglio parliamo di Ravenna dove sono stati...

Redazione

Non finiscono mai di stupire le operazioni vergognose degli sciacalli. Sempre attivi in ogni emergenza, hanno colpito anche in questo caso. L'obiettivo le case alluvionate in Emilia-Romagna, nel dettaglio parliamo di Ravenna dove sono stati arrestati un uomo e una donna. L'arresto è stato finalizzato dagli uomini della polizia di stato in servizio proprio in attività anti-sciacallaggio.

I due sono stati arrestati in zona Fornace Zanattini e avrebbero svaligiato la casa di due anziani. Il bottino del furto ammontava a circa sei mila euro e ciò che fa ancor più rabbia è che l'uomo e la donna si fossero finti come dei volontari pronti ad aiutare. Nessun aiuto, i due si sono presentati alla coppia di anziani offrendo loro disponibilità per unirsi ad altri volontari per rimuovere il fango dall'abitazione.

Niente di più falso, l'unico intento era solo quello di svaligiare la casa. Visto il tanto sostegno e la tanta solidarietà di questi giorni nessuno aveva sospettato di loro, fidandosi di quella proposta di aiuto. E invece ancora una volta dobbiamo fare i conti con i soliti sciacalli che rovinano la solidarietà italiana.