Salvini, è caos sul tweet (poi rimosso) che accosta l’emergenza in Romagna e il Milan

Un tweet che non appena è uscito ha subito scatenato le polemiche di tanti sui social, visto l’improvvido accostamento. Un paragone che non è stato gradito da molti , che hanno sottolineato come un Ministro del Governo non possa permettersi il lusso di parlare con cotanta leggerezza di tale tragedia.

La situazione in Emilia-Romagna è piuttosto critica, con almeno due vittime accertate e oltre 500 persone in questo momento sfollate. Un’emergenza esplosa ancor di più in mattinata e che ha portato anche la FIA a cancellare il Gran Premio di Formula 1 in programma questo weekend a Imola. Anche la Federazione Automobilistica ha capito che ci sono cose ben più importanti dello sport in questo momento.