“La semifinale è a rischio”: scoppia il caos nella casa di Amici!

La semifinale di Amici in programma per il prossimo sei maggio rischia seriamente di slittare. L'indiscrezione arriva proprio in queste ore ed è stata segnalata da Dagospia, secondo cui due allievi di Maria De Filippi sono risultati positivi al Covid. Una notizia che, qualora dovesse essere confermata, condizionerà pesantemente la settimana nella casa di Amici.