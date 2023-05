Modella si sfoga sui social: “Alla festa Scudetto mi sono sentita stuprata”

Protagonista de "La Pupa e il secchione" e stellina di "Ti spedisco al convento": "Durante la festa Scudetto mi hanno anche baciato il c***"

"Mi sono sentita stuprata". Si sfoga così Emy Buono, modella di Napoli e protagonista de La Pupa e il secchione che era tra le strade di Napoli dopo la vittoria dello Scudetto. La giovane è stata immortalata in varie immagini durante i festeggiamenti, ma purtroppo è stata coinvolta anche in alcuni fatti piuttosto spiacevoli. La gioia per il trionfo della squadra di Spalletti, infatti, è sfociato in qualcosa di inaccettabile.

"Sono stata abbastanza triste in questi giorni date tutte le critiche che ho ricevuto. Mi sono sentita stuprata. È vero che mi sono denudata ma non volevo dare il mio corpo in pasto alle persone. Mi è sembrato un po' eccessivo che alcune persone mi baciassero e toccassero il cu**"

Uno sfogo anche comprensibile visto che i festeggiamenti sono andati decisamente oltre ogni limite. Emy Buono, conosciuta anche per la sua partecipazione in "Ti spedisco al convento", in questi giorni ha ricevuto ulteriori critiche. In molti infatti non hanno apprezzato il suo sfogo, con diverse ragazze che le hanno chiesto se fosse così necessario spogliarsi per festeggiare lo Scudetto del Napoli.