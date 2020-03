SOS Lombardia: La Caritas lancia l’appello per aiuti. Tifosi, Udinese si facciano avanti!

La situazione in Lombardia è molto seria, molto peggio di quanto possa trasparire dai quotidiani bollettini emessi dalla Protezione Civile. In attesa delle scelte del Governo sull’allargamento delle zone rosse, parte della popolazione è al collasso.

Per questo la Caritas di Gorgonzola chiede aiuto. Ai nostri lettori, ai tifosi all’Udinese Calcio, chiediamo di farsi sotto. Servono beni di prima necessità: tonno, carne in scatola, legumi, pasta, pomodoro, olio, latte, caffé, pannolini per bambini.

L’emergenza è assoluta. E mentre invitiamo ancora una volta a rispettare le direttive emesse con l’ultimo Decreto Legge, ovvero cercare di uscire il meno possibile, fare attenzione ai contatti, evitare luoghi affollati, invitiamo altresì ad aiutare chi in questi giorni vive una situazione inimmaginabile e difficilissima da gestire.

L’Italia si è sempre alzata da tante battaglie, ora stringiamoci attorno a chi ha davvero bisogno.

PER CONTATTI DIRETTI

Responsabile Caritas, diacono Giuseppe Amalfa.

Piazza della Chiesa San Protaso e Gervaso

20064 Gorgonzola