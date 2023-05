Terrore a Belgrado, 14enne spara in una scuola: ci sono nove morti

Mattinata di terrore in quel di Belgrado in una scuola media, dove un ragazzo di 14 anni ha sparato uccidendo nove persone

Mattinata di terrore in quel di Belgrado, più precisamente nella scuola media "Vladislav Ribnikar", dove un ragazzo di 14 anni ha sparato uccidendo nove persone. La conferma è arrivata in mattinata dal Ministero dell'Interno serbo, che ha rivelato alcuni dettagli della sparatoria. L'autore della sparatoria è stato arrestato nel cortile della scuola e ora è in stato di arresto, ma i dettagli hanno del macabro.