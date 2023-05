Conference League, tifoso del West Ham salva le famiglie dai tifosi dell’AZ

Ha dell'incredibile quanto successo nel finale di partita tra AZ Alkmaar e West Ham, sfida valida per le semifinali di Conference League. Al termine della gara, che ha sancito la qualificazione alla finale degli Hammers, dei "tifosi" olandesi hanno fatto irruzione nel settore ospiti per aggredire i supporters inglesi . Tra di loro, come si evince dalle immagini, c'erano anche diverse famiglie.

"Tutti speravamo in una storica partita, invece si è rivelata una serata nera come l'inchiostro a causa degli eventi che hanno accompagnato il fischio finale. È stata una notte a cui guardare indietro con vergogna. Non per il calcio, ma per il comportamento di alcuni individui. Sfortunatamente non possiamo usare la parola "tifosi" per queste persone." La dura presa di posizione del club olandese.