Ucraina, notte di terrore a Kiev: esplosioni “di intensità eccezionale”

È stata una notte durissima per Kiev quella trascorsa, in seguito a un forte raid di matrice russa. Nella notte infatti sono state udite diverse esplosioni, almeno una decina, più altre detonazioni anche in regioni limitrofe alla Capitale. Il bilancio è di almeno tre feriti, ma quel che più preoccupa è l'offensiva feroce delle forze militari russe nella notte con questi missili.