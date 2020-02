Virus: La Svizzera blocca i campionati di calcio. In UK si pensa allo stop delle scuole per due mesi

Mentre in Italia sembra regnare il caos sulle decisioni d prendere in tempi di contagio da Coronavirus (si passa dalle misure estreme alle richieste di “normalità”), in Svizzera (dove i casi sono molto meno) il sistema di precauzione elvetico blocca molti eventi. Dopo la cancellazione del Salone di Ginevra che si sarebbe dovuto svolgere dal 5 al 15 marzo, arriva anche la decisione della Federcalcio che ha comunicato il rinvio di tutte le partite della Super League (l’equivalente della nostra Serie A) e della Challenge League (per intenderci la nostra Serie B).

In Italia la scelta per il calcio ès tata quasi obbligata: giocare a porte chiuse, alla faccia di chiedeva rinvii. Questo perché il calendario italico è ben più fitto di quello elvetico per cui eventuali recuperi avrebbero stravolto anche la regolarità del torneo. Ma si sa, in Italia dove si può fare confusione la sia fa.

In tutto questo registriamo anche l’indiscrezione del Guardian che anticipa una possibile scelta del governo britannico: la chiusura precauzionale delle scuole per due mesi. Allora la domanda è: perché tanta paura? Perché tante difformità sulle scelte applicate dai singoli stati?