Wanda Nara, scandalo a Masterchef? Flirta con un concorrente e scatena il caos

Non riesce a passare inosservata Wanda Nara, neanche quando si tratta di condurre Masterchef in Argentina. La showgirl, che ormai sembra aver archiviato il matrimonio con Mauro Icardi, è la conduttrice del reality show incentrato sulla cucina nell'edizione argentina e, in queste ore, è al centro di tantissime polemiche. Il tutto dovuto a un presunto flirt in diretta con un concorrente.