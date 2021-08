Calciomercato Udinese – DIRETTA h24 / tutti gli ultimissimi aggiornamenti

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato. Restate con noi e vi terremo aggiornati in diretta su tutte le ultimissime mosse di Marino

Da questo istante fino alle ore 20:00 di domani (chiusura definitiva di questa sessione estiva di mercato) vi terremo compagnia dandovi in diretta live tutti gli ultimissimi aggiornamenti sull'Udinese. Non dovete far altro che restare connessi e continuare a premere ripetutamente la freccia nera-circolare (qua sotto) per vedere se abbiamo aggiunto delle novità.