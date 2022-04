I friulani sono pronti a scendere in campo contri gli emiliani. Diretta live minuto per minuto, classifica aggiornata in tempo reale e...

Redazione

BOLOGNA UDINESE

10:14 - 24 apr 10:13 - 24 apr 10:13 - 24 apr 10:13 - 24 apr 10:13 - 24 apr