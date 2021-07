Europeo – Le parole degli azzurri dopo la vittoria contro il Belgio

Il ct Mancini ed alcuni calciatori azzurri hanno espresso tutta la loro felicità dopo la vittoria contro il Belgio

PARLA MANCINI - ''E’ stata una grandissima partita, meritavamo di più e di non soffirfre . Loro sono forti e noi abbiamo giocato benissimo, stiamo migliorando e la strada è lunga. Ringrazio i ragazzi per quello che hanno fatto, ero sicuro che avrebbero disputatto una grande gara. L'unica nota negativa è l'infortunio di Spinazzola . Speriamo non sia grave, la dinamica non è stata bellissima. Vediamo dove arriveremo, ora pensiamo solo a recuperare perché la prossima sarà durissima contro la Spagna , ma oggi i ragazzi sono stati stupendi''.

LA GIOIA DI INSIGNE - ''Sono molto contento, al di là del gol. Grande prestazione di squadra, anche da parte di chi non ha giocato. Mancini ha creato un grande gruppo. Spinazzola? Mi dispiace, l'ho visto piangere, spero non sia nulla di grave perché è fondamentale per noI. Mi sto divertendo tantissimo, non mi sono mai divertito così. Sembra di giocare con gli amici durante le gare infrasettimanali. Mi sto divertendo, è merito del mister, ci mette in condizione di esprimerci al meglio e vale per tutti. Dobbiamo continuare così, manca l'ultimo sforzo''.