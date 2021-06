Europeo – Mancini: ”Dobbiamo migliorare, ma siamo ad un buon punto”

Il commissario tecnico dell'Italia ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la bella vittoria per 4-0 contro la Repubblica Ceca

''Partita giocata bene e affrontata nel modo giusto contro un'ottima squadra. Un buon segnale per l'inizio dell' Europeo . Ci abbiamo messo dieci minuti per carburare ma speravo di vedere questa Nazionale così. Dobbiamo migliorare , siamo giovani e ci sono tanti punti di vista dove possiamo fare meglio. Fare un'amichevole così è però un buon segno. Dobbiamo fare il nostro gioco, attaccando e difendendo bene. Queste solo le nostre qualità. La mentalità sarà importante. Insigne ha fatto un bel gol. Speriamo di passare tanti giorni insieme".

''Non potevo farmi un regalo più bello. Sono soddisfatto soprattutto perché abbiamo fatto una grande prestazione. Manca una settimana all'Europeo, ora recuperiamo energie e iniziamo nel miglior modo possibile.Sento la fiducia del mister e cerco di fare il meglio. Mancini ha creato un grande gruppo, un grande spirito e ha messo ognuno nelle condizioni di esprimersi al meglio e divertirsi. Stiamo giocando un grande calcio. Contro la Turchia sarà molto emozionante, non siamo più abituati a giocare col pubblico anche se saranno solo 16mila persone. Non so dove possiamo arrivare. Credo sia ancora presto, ora è importante avere consapevolezza dei nostri mezzi. Oggi era un grande test e abbiamo fatto tutti una grande partita".