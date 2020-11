News Fiorentina – Iachini out? 5 successori: uno totalmente a sorpresa

NOTIZIE FIORENTINA – Dopo le vittorie sofferte con Udinese e Padova, percepite come un brodino da società e tifosi della Fiorentina, il futuro di Iachini sembrerebbe essere di nuovo in bilico. Secondo La Gazzetta dello Sport il tecnico marchigiano resterà in sella alla panchina gigliata almeno per un altro turno di campionato. La gara con il Parma condizionerà le prossime scelte di Commisso.

La rosea aggiunge: “Le scelte di Iachini non convincono il club: fiducia a tempo”. In effetti si è rivelato inspiegabile il modo di affrontare la Roma da parte della Fiorentina. Dal primo minuto in campo senza centravanti e poi ad un certo punto con tre attaccanti pesanti in campo. Forse un minimo di confusione nella testa del tecnico c’è. Inevitabile che la dirigenza dei toscani si guardi intorno sempre con maggiore attenzione. Come riporta La Nazione ci sarebbero addirittura 5 possibili candidati per succedere a Iachini. >>>CONTINUA A LEGGERE