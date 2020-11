News Fiorentina – Ore di fuoco: Bucchioni svela la nuova idea di Commisso

NOTIZIE FIORENTINA – E’ davvero complicato riuscire ad avere le idee chiare su quale sarà il destino della panchina della Fiorentina. Le varie testate riportano idee diverse, spesso contrastanti. Ogni giorno esce un nome nuovo o una nuova cervellotica soluzione. Vi riportiamo le ultime notizie raccolte da fonti differenti.

Secondo il Tgr Rai, Commisso starebbe valutando se affidare la panchina della Viola ad Alberto Aquilani già per la gara contro il Parma. Il tecnico della Primavera gigliata farebbe da traghettatore fino alla sosta, che permetterebbe alla società di fiondarsi su un allenatore dal grande nome, con Sarri sempre in pole. Come riporta Radio Bruno nella testa dei vertici della Fiorentina starebbe balenando l'idea di far tornare Vincenzo Montella, ancora profumatamente pagato dai toscani. Nel suo editoriale su Firenzeviola.it, Enzo Bucchioni delinea un quadro che diverge dalle precedenti due ipotesi.