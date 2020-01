LE INTERVISTE IMPOSSIBILI De Cubertain commenta Parma – Udinese

Pierre De Cubertain, colui che reintrodotto lo spirito olimpico e i giochi nell’era moderna, rievocato da MondoUdinese commenta suo malgrado la gara che attende i bianconeri dinanzi al Parma.

Signor De Cubertain, come vede questa partita?

L’importante non è vincere ma partecipare.

OK, frase che conosciamo. Ma entriamo o nel dettaglio. La difesa dell’Udinese non è proprio granitica visto che anche a Milano ha preso tre gol e così facendo vanificando una possibile vittoria.

Per ogni individuo, lo sport è una possibile fonte di miglioramento interiore.

Lei è evasivo. Entri più nello specifico di questa partita.

Il giorno in cui uno sportivo smetterà di pensare prima di tutto alla felicità che il suo sforzo gli procura e all’ebbrezza dell’equlibrio tra potenza e fisico che ne deriva, il giorno in cui lascerà che le considerazioni sulla vanità o sull’interesse prendano il sopravvento, in quel giorno i suoi ideali moriranno.

Abbiamo capito che non vuole esporsi troppo, anche in virtù del suo dogma personale. Intanto gli episodi che da sempre caratterizzano il calcio sono stati sopperito dal VAR. Che ne pensa?

L’onestà è un lusso che i ricchi non possono permettersi.

Tornando alla partita del Tardini vede un favorito tra Parma e Udinese? I Ducali hanno problemi a sembrano ancora leggermente superiori.

Il successo racchiude in sé i semi del proprio declino, e anche lo sport non viene risparmiato da questa legge.

Si aprila molto di razzismo. E’ orripilante che dopo tante tempo dalle sue idee sia ancora un problema

Le distinzioni razziali non devono avere alcun ruolo nello sport.

Infine l’ultima considerazione: il mercato tiene banco, ma soprattutto i procuratori e gli agenti stanno rovinando questo sport. E’ d’accordo?

In nessun modo lo sport può essere considerato un oggetto di lusso. Lo sport deve essere accessibile ai giovani della classe operaia.