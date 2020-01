L’inno sportivo più amato nel mondo è firmato dal genio di Mercury. Dopo aver ascoltato Never Walk Alone a Liverpool

Forse non tutti sanno che “We are the Champions” la canzone più cantata negli stadi e dagli sportivi di tutto il mondo, è stata scritta da Freddie Mercury in compagni di Brian May dopo un’esibizione a Liverpool nel 1977. Allora i Queen chiudevano i concerti con Bohemian Rhapsody, ma in quella data sono rimasti colpiti dal pubblico che alla fine per salutarli intonava l’inno della loro squadra, You’ll never walk alone. “Da brividi” pensarono Mercury, May, Taylor e Deacon e la mano di Freddie mise giù su spartito quello he da lì in avanti divenne un inno assoluto.

WE ARE THE CHAMPIONS NEL LIVE AIDE DEL 1985 A WEMBLEY

Lo ricorda anche la Gazzetta dello Sport: “Alzi la mano chi non l’ha mai sentita. Di più: resti seduto (allo stadio) chi resiste alla tentazione di cantarla. We are the champions, il brano dei Queen che dà il titolo al prossimo Festival dello Sport, non è solo considerata la canzone più “coinvolgente” della storia del rock. È anche un inno sportivo, il più diffuso negli impianti di tutto il mondo. Se volessimo fare una classifica, se la giocherebbe con un altro pezzo dei Queen, We will rock you; con Gonna Fly now (colonna sonora di Rocky), con Chariot of Fires (colonna sonora di Momenti di gloria) e con Seven Nation Army dei White Stripes”

We Are the Champions doveva diventare anche inno ufficiale di Arsenal e Chelsea che cominciarono a contenderselo in un derby londinese. a quel punto, come ricorda anche la Rosea, Freddie sentenziò: «Stavo pensando al calcio quando l’ho scritta. Volevo una canzone corale, qualcosa a cui i fan potevano aggrapparsi. Era rivolta alla gente e ha funzionato oltre le previsioni: quando l’abbiamo testata in un concerto privato a Londra, il pubblico non ha resistito alla tentazione di cantarla in coro». Da allora non c’è sport di cui We are the champions non sia stata la colonna sportiva: l’unico a resistere era stato il rugby perché il riferimento agli sconfitti non si adattava alla sua filosofia ma anche la palla ovale ha capitolato ai Mondiali 2003 in Australia.

DI SEGUITO I BRIVIDI REDS CON YOU’LL NEVER WALK ALONE SCRITTA DA Rodgers/Hammerstein per il musical del 1945 Carousel.