MUSICA I Gospel Book Revisited presentano “Mine”

Dopo l’uscita del nuovo disco “Morning Songs & Midnight Lullabies” dei Gospel Book Revisited ecco disponibile il bellissimo video di “Mine”, uno dei brani cardine di questo nuovo album della band torinese che tanto ha convinto la critica specializzata.

Un video che raccoglie le sensazioni e le emozioni dei i più recenti concerti dei Gospel Book Revisited che proseguiranno con le nuove date del Tour 2020, dove si dichiarano pronti ad infiammare i nuovi palchi.

Di grande impatto la presenza di Luther Dickinson, leader dei North Mississippi Allstars e uno dei chitarristi rock blues più interessanti del panorama mondiale, che oltre ad aver prestato la propria chitarra nella registrazione del brano si è esibito assieme ai GBR in una sentita versione di “Mine” durante il concerto di presentazione dell’album a Milano nello scorso mese di ottobre, in una serata organizzata da A-Z Blues con la band torinese impegnata in apertura alla celebre formazione statunitense.

I Gospel Book Revisited sono una delle band che si sta facendo strada con maggiore forza in questo periodo, un quartetto che spesso diventa quintetto, quando Maurizio Spandre, tastierista di livello, si unisce a Camilla Maina, la giovanissima vocalist, Umberto Poli, alle mille chitarre, sostenuti da quel rullo compressore di sezione ritmica formata da Samuel Napoli (batteria) e Gianfranco Nasso (basso).

Presto porteranno le loro sonorità in tutta Italia, ad esempio il 19 gennaio allo Spaziomusica di Pavia, seguiteli sui canali social e non perdeteli dal vivo!

info@a-zblues.com | Tel.: 339 384 9219

info@gospelbookrevisited.com | www.gospelbookrevisited.com