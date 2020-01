Playlist: dodici canzoni per ricordare Kobe Bryant

A volte le parole non bastano per spiegare un sentimento comune che lega molte persone nel ricordo di Kobe Bryant, vittima di un destino crudele che ha portato via oltre a lui la sua amatissima figlia Gianna e altre persone cadute con quell’elicottero forse a casa della nebbia.

Per ricordarlo solo una playlist di musica, che spesso vale più di tante frasi.

KOBE SIMPLY THE BEST