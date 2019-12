Calcio Napoli – Champions League, le telecamere riprendono il misfatto in diretta

Ultime notizie Calcio Napoli – Le telecamere riprendono il misfatto

La sfortuna sembra essersi abbattuta sul Napoli. I risultati che latitano da tempo, la vetta che si allontana inesorabile e adesso anche il quarto posto sembra essere un lontano miraggio, se si considera che le altre contendenti non sembrano rallentare. Difficile immaginare una situazione più negativa di quella che sta attraversando, negli ultimi tempi, la squadra di Aurelio De Laurentiis. Come se non bastasse, a rendere ancora più difficile la giornata di ieri ci ha pensato il sorteggio per gli Ottavi di Champions League. La sorte ha deciso di pescare proprio il Barcellona, la squadra forse più attrezzata e la concorrente più scomoda in assoluta. Oltretutto, è di stamani, un retroscena raccontato sulle pagine del Corriere di Mezzogiorno che vede protagonista il figlio di Aurelio, Edoardo De Laurentiis. Le telecamere, infatti, catturano un momento in cui, in maniera molto diretta, si lascia andare ad un commento di pancia, commento ripreso dalle telecamere: "Siamo fuori". Un commento istintivo, spontaneo che non lascia spazio a molti fraintendimenti. D'altronde, come biasimare il vicepresidente del Napoli? E proprio Edoardo De Laurentiis ha poi celebrato l'evento sul profilo Instagram: "Cerchiamo di scrivere un'altra pagina di storia del nostro glorioso club". Lo stesso vicepresidente azzurro, ha poi cercato di smentire le voci del labiale ripreso dalle telecamere e ha corretto il tiro aggiungendo, forse con un po' di stizza: "Forza Napoli sopra tutto e tutti". Ma intanto, si pensa con una certa urgenza al mercato in entrata senza tralasciare le manovre in uscita. La società ha deciso che ci saranno dei tagli e degli addii importanti. Alcuni nomi non erano neanche ipotizzabili, eppure, oggi finiscono nella lista dei partenti a gennaio.