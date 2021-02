Napoli Calcio – Mercato, pazza idea: “Ecco chi può arrivare”

Nuove indiscrezioni legate al calciomercato del Napoli. Proviamo a fare il punto della situazione su chi potrebbe arrivare

Gli azzurri sembrano essere più attivi che mai, in tema di calciomercato. Certo, prima di tutto ci sarà da risolvere la questione legata alla panchina. Insomma: Gattuso potrà rimanere o no alla guida degli azzurri? Al momento, è davvero molto difficile capirlo. Di sicuro, l'eliminazione dall'Europa League rischia di pesare e non poco al termine della stagione. Ma allo stesso modo va detto che quello che conterà di più, probabilmente, sarà relativo alla qualificazione in Champions. Non farcela, per il Napoli, sarebbe un vero e proprio disastro. Ed è per questo che prima di dire qualsiasi cosa in merito, sul futuro della panchina, bisognerà vedere cosa accade in campo.