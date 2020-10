Napoli Calcio, Criscitiello spaventa tutti: “C’è un grosso rischio”

Napoli Calcio , Criscitiello senza freni: “Siamo vicini al collasso”

NAPOLI CALCIO – Sulla prima pagina di quasi tutti i giornali e siti sportivi campeggia la vicenda legata al match fra i partenopei e la squadra di Pirlo, non disputatosi a causa di un provvedimento della Asl di Napoli. Mercoledì il Giudice Sportivo dovrebbe emettere il verdetto che deciderà sulla possibilità di rigiocare la gara appena ci sarà uno slot disponibile. Uno degli impedimenti maggiori per il recupero della sfida sarebbe un calendario intasato di eventi, complici anche gli impegni della Nazionale. Michele Criscitiello, nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, ha individuato le problematiche maggiori legate alla situazione attuale.

“Queste Nazionali ammazzano un sistema. Con i ritardi che abbiamo accumulato e con l’Europa alle porte, perdere tempo e sprecare un week end così è roba senza senso. Tutto questo per vedere delle partite inutili e senza appeal”. Criscitiello si è poi concentrato sulla questione Vecchia Signora-Napoli: “Sarà la settimana decisiva. Come finirà? Gravina si è schierato ufficiosamente con Agnelli e De Laurentiis non l’ha presa affatto bene. Bisogna rispettare il protocollo altrimenti questo campionato rischia di finire a novembre e come tutti sapete non possiamo permettercelo. Il sistema andrebbe al collasso, siamo già vicini. La partita, da protocollo, andava giocata. Il Napoli non si è presentato e la Federazione non può rinviare la decisione. Deve mettere tutto agli atti e far rispettare ciò che c’è scritto”.

Il direttore di Sportitalia ha individuato un'ulteriore problematica: "Il rischio concreto è che molte gare verranno rinviate con l'aumentare dei casi e la serie A non può permetterselo. De Laurentiis ha le sue ragioni, nessuno lo discute, ma sicuramente dei club di serie A è forse uno di quelli messo meglio e la procedura seguita fa acqua da tutte le parti".