Napoli Calcio – Colpo top in arrivo: “Potrà valere 150 milioni”

Gli azzurri sono fra le società più attive in assoluto in tema di mercato. Ecco il motivo per cui sono in molti a guardare alle mosse di Giuntoli, anche per capire quale sarà la direzione che la squadra azzurra prenderà in vista della prossima stagione. Osimhen sembra essere la prossima mossa. La prossima pedina da mettere nello scacchiere di Gennaro Gattuso. E in questo senso, arrivano parole al miele che fanno sognare i tifosi azzurri. A dire la sua sul giocatore in questione, è Makinwa, oggi agente di calciatori. Che parlando ai microfoni di Tuttomercatoweb.com non ha lasciato spazio alle interpretazioni: “[…]può valere anche la cifra di 80 milioni di euro. Valutazione alta? E’ vero, però se fa due anni buoni al Napoli poi ne può valere anche 150. E’ un ’98, ha 21 anni e quindi tutta una carriera dinanzi a sé. Vero, la cifra è alta, ma secondo me vale la pena spenderla”

"Che tipo di calciatore è? E' un centravanti veloce, molto aggressivo. Vive per il gol, ma al contempo è un calciatore che partecipa molto alla manovra offensiva". E all'interno del modulo tattico di Gattuso, come potrà starci? "Vive per il gol proprio come il Matador (Cavani ndr), e con lui condivide anche la capacità di sacrificarsi sempre per la squadra. Ripeto: fanno bene a investire su di lui, per il 4-3-3 di Gattuso è perfetto". Insomma, solo grandi notizie. Che confermano la bontà di un'operazione che potrebbe far arrivare in casa Azzurra, uno dei giocatori più forti e promettenti dell'intero panorama Europeo.