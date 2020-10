Napoli Calcio – Mercato, a gennaio arriva il colpo-scudetto?

NAPOLI CALCIO – Il calciomercato è ufficialmente terminato da due giorni. Adesso è arrivato il momento dei giudizi e delle valutazioni. L’ex allenatore, talent scout ed esperto di calciomercato Gianni Di Marzio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW. Il dirigente sportivo italiano ha risposto ad alcune domande, partendo dal miglior colpo della sessione di mercato: “Direi Osimhen, perché so le sue caratteristiche e fa al caso del Napoli. Ma oltre a lui c’è Hakimi, che è un fuoriclasse”. Sul podio tra i migliori club che hanno operato sul mercato, senza ombra di dubbio, Di Marzio colloca il Napoli. “Perché non ha venduto, così come i nerazzurri“. Ma non finisce qui. Ecco la dichiarazione che ha lasciato un pò tutti senza fiato.

Nel corso dell’intervista ai microfoni di TMW, il padre dell’altrettanto esperto giornalista di calciomercato Gianluca Di Marzio, prosegue affermando che :”se prendono Emerson Palmieri al Napoli a gennaio, possono concorrere davvero per lo Scudetto”. Subito dopo la dichiarazione bollente continua il discorso, analizzando il mercato dal punto di vista difensivo, del centrocampo ed offensivo: “Per ora si sono messi a posto a centrocampo con Bakayoko e in avanti con Osimhen. Dietro la permanenza di Koulibaly è fondamentale”.

I 6 gol rifilati al Genoa sono stati un chiaro avvertimento a tutte le pretendenti al titolo. Il Napoli c’è. È pronto a lottare e vuole tornare tra le prime quattro. Adesso toccherà ai giocatori (vecchi e nuovi) dimostrare di essere all’altezza della situazione. Probabilmente il match contro i bianconeri si giocherà. Un test importante al quale nessun calciatore vuole tirarsi indietro. Detto questo, c’è un motivo per cui ora i tifosi del Napoli possono davvero sognare >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA