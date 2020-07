Mercato Napoli

Solo nelle ultime ore sono uscite diverse novità riguardanti il Napoli e quello che potrebbe accadere per il mercato degli Azzurri. Il tema legato alla rivoluzione – quasi totale – sembra nell’aria. E per questo motivo, i tifosi Azzurri dovranno aspettarsi e mettere in conto diverse sorprese. Nella notte, Auriemma ha svelato delle importanti novità >>> CONTINUA A LEGGERE