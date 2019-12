Napoli Calcio – Mercato, Raiola fa un brutto scherzo al Napoli

Napoli Calcio – Raiola mette i bastoni tra le ruote al Napoli?

NAPOLI CALCIO – In casa Napoli regna aria non proprio distesa. Anzi, sarà forse il peggior Natale, questo, per i tifosi partenopei che vedono la propria squadra, abituata a occupare sempre posizioni di vertice, leccarsi le ferite guardando molto da lontano la vetta. Mai come quest’anno, infatti, la posizione in classifica sembra essere impietosa. Ottavo posto per il Napoli, a soli 21 punti. Un girone di andata davvero deludente che è destinato a lasciare degli strascichi se non si cercherà – e anche alla svelta – di cambiare questo deludente trend. E se si pensa già alla prossima sfida di domenica sera, fuori casa contro il Sassuolo, dall’altra, i vertici societari della società insieme ai dirigenti, pianificano quello che dovrà essere il mercato di gennaio. Sono previste molte mosse in uscita, altrettante in entrata. E’ evidente che a questa squadra occorra dare una nuova identità, una nuova anima. Per questo ADL ha intenzione di “liberare” tutti quei giocatori che non sono più sicuri di voler sposare ancora la causa azzurra. I maggiori indiziati a salutare sembrano essere Insigne, Allan, Mertens e forse anche Koulibaly e Llorente, sempre più orientati a cambiare aria e cercare nuovi stimoli altrove. Questo è quello che succede sul fronte delle uscite. In entrata, invece, si continua a seguire, con estrema attenzione, un centrocampista con spiccate capacità di impostazione ma anche interdizione. Ieri è partita l’offerta ufficiale per Torreira, primo e dichiarato obiettivo della società. Ma si seguono anche altre alternative: c’è anche Berge e Kessiè sulla lista dei desideri di Giuntoli. In attacco, invece, non è mai tramontato il sogno Ibrahimovic. Ed è proprio l’esperto di mercato Fabio Santini a dare ulteriori novità sulla trattativa. “Il problema al momento è solo uno: Raiola. L’agente di Ibra, infatti, ha chiesto al Napoli ben 10 milioni di ingaggio. Un ingaggio da 18 mesi”. Ma intanto, arriva la notizia che nessuno si sarebbe aspettato. Nella lista degli addii c’è anche lui >>> LEGGI SUBITO