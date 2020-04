Napoli Calcio – Mercato, rivoluzione: si valutano 5 cessioni dolorose

Il Napoli è pronto ad una vera e propria rivoluzione nel mercato estivo. Per poter puntare su profili di alto livello sarà necessario operare delle cessioni, alcune anche dolorose, ma ci sono giocatori nella rosa degli azzurri che potrebbero permettere alla società di mettere da parte un bel tesoretto da investire nel prossimo calciomercato. Sistemata la grana Mertens, con il rinnovo quasi ufficiale, si sono create delle situazioni non piacevoli, dovute anche a vicende extra campo, con alcuni suoi compagni di reparto, ma non solo. Anche difesa e centrocampo rischiano di perdere almeno un pezzo da 90. De Laurentiis non si fascia la testa, se ci saranno degli addii, porteranno nelle casse partenopee svariati milioni di euro. Ecco la lista dei probabili partenti a giugno con le relative percentuali >>> VAI ALLA LISTA

Scheda 1 di 6